З Пітера через Одесу? Радари зафіксували російський лайнер над Україною

Таке відбувається не вперше

Пасажирський літак нібито зафіксували у небі над Україною. Цього разу над Одесою міг пролітати російський лайнер.

Зафіксувати цивільну авіацію могли 3 квітня. Про це свідчать дані порталу Airnavradar.

Рейс FV6963 належить російському авіаперевізнику. Він спершу вилетів із Санкт-Петербурга близько 10 (за московським часом). Він мав би приземлитись у Стамбулі близько 16:00 (за місцевим часом), але радари зафіксували його нібито в небі над Одеською областю.

Як виглядає пасажирський літак Росії

Політ повітряного судна в небі України, за даними Airnavradar, міг виглядати так:

Додамо, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що над Кримом помітили загадковий літак. Потім виявилось, що це авіація Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ.