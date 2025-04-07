Чи може священник отримати бронь від мобілізації

Є обов'язкові вимоги для отримання такої відстрочки

Священники в Україні підлягають бронюванню від мобілізації. Це можливо, якщо представники духовенства є у затвердженому списку Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Про це повідомляє портал NV. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів від 26 грудня 2024 року, священнослужителі можуть бути тимчасово звільнені від мобілізації.

Це рішення стало частиною ширшого підходу, який визнає релігійні організації важливими для функціонування економіки та життєзабезпечення країни в умовах війни. Адже, як неодноразово наголошували представники релігійних громад, мобілізація духовенства може призвести до фактичної зупинки богослужінь і втрати доступу вірян до духовної підтримки.

Нові критерії для бронювання священнослужителів

21 березня 2025 року набрав чинності наказ ДЕСС №Н-21/11, який деталізує, які релігійні організації можуть претендувати на включення до переліку "істотних". Серед обов’язкових вимог:

реєстрація у ЄДР до 26 грудня 2024 року;

відсутність зв’язку з релігійними організаціями, діяльність яких заборонена в Україні;

чинний статут;

відсутність реєстрації на тимчасово окупованій території;

включення до Реєстру неприбуткових установ;

подання відповідної податкової звітності.

Якщо релігійна організація відповідає цим умовам, вона може подати на бронювання для таких посад:

керівник релігійного центру або громади;

заступник керівника (за умови наявності трудового договору);

священнослужитель у складі монастиря, братства чи духовного закладу.

Однак відстрочку зможе отримати лише половина військовозобов'язаних працівників — за аналогією з іншими підприємствами, визнаними критично важливими.

Також на них не поширюється правило про обов’язкову виплату мінімальної зарплати у 20 тисяч грн, яка стосується працівників інших організацій першої необхідності.

Кому можуть відмовити у бронюванні

Нові правила не передбачають автоматичного звільнення від мобілізації всього духовенства. До переліку не включаються:

студенти духовних навчальних закладів;

монахи;

священнослужителі УПЦ, афілійованої з Російською Православною Церквою.

Процедура бронювання духовенства також залежить від потреб у військових капеланах у ЗСУ, Нацгвардії та прикордонній службі, згідно з квотами конфесійного представництва.

Раніше "Телеграф" писав, скільки часу займає бронювання працівників від мобілізації у 2025 році. Юристи пояснили, як підприємствам забронювати своїх робітників.