Відключення світла можуть повернутися. Українцям дали важливу пораду

Спостерігається ріст рівня навантаження на мережу

В Україні спостерігається значний енергодефіцит в системі, який може викликати повернення графіків відключення. Українцям радять заощадливо використовувати світло.

Як зазначають в "Укренерго", внаслідок негоди наразі знеструмлено 10 населених пунктів в одній з областей. Навантаження на електромережу під час похолодання зросло.

"Сьогодні (7 квітня — Ред.) у період з 8:00 до 21:00 зберігатиметься необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — обмежте користування потужними електроприладами у цей час та не вмикайте два потужних пристрої одночасно", — закликають енергетики.

Вже з початку тижня в Україні значно погіршилась погода, через шквальний вітер та надмірні опади світло зникло в 10 населених пунктах. Енергетики намагаються швидко відновити електропостачання. Проте на тлі похолодання зафіксовано підвищення електроспоживання.

З ранку 7 квітня рівень навантаження на мережу зріс на 16 % і це в понеділок, коли більшість людей не вдома. До того ж хмарна погода знижує ефективність роботи сонячних електростанцій, тому дефіцит посилюється.

Наразі про відключення світла не йдеться, проте ситуація може стрімко змінитись. "Укренерго" за потреби може ввести планові чи аварійні графіки відключень.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому до кінця війни не відключать світло.