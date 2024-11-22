Конец ноября – начало сезона скидок: будет ли расти курс доллара

Украинцы начинают готовиться к новогодним праздникам

До конца ноября на валютном рынке Украины курс доллара может вырасти. Банкир прогнозирует, что его подорожание окажется незначительным – около 40 копеек.

Как сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, передает "ФАКТЫ", в течение 25 ноября-1 декабря на валютном рынке не предполагается сильных колебаний курсов. Однако все же есть вероятность обесценивания валюты до декабря.

В этот период будет продолжаться:

сдерживание влияния инфляции на курс, который может составлять до 10% по итогам года;

спрос и предложение, которые будут стабильны путем новогодних праздников и продажи долларов на подарки.

По его прогнозу, курс доллара в течение следующей недели, по сравнению с официальными показателями, может вырасти на 0,8-1%, то есть до 41,5-41,6 гривны. Кроме того, ожидается вероятное обесценивание гривны на 20-30 копеек – до 41,8 гривны.

"Таким образом, несмотря на инфляцию и рост спроса до конца года, на рынке маловероятны стремительные изменения валютных курсов. При этом стоит понимать, что на данный момент множество факторов, которые могут сказаться на валютном рынке в декабре, еще неизвестны, как, например, состояние энергосистемы, ситуация на фронте, объем получаемой макрофинансовой помощи уже на 2025 год", — пояснил Лесовой.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 ноября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 22 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,65 (продажа). Наличный курс — 41,55 (покупка) и 41,60 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,286 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине перед Новым годом. Эксперт прогнозирует, что он вырастет до новых показателей.