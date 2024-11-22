Одеситам можуть виплатити до 100 тисяч гривень через атаки Росії
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Заяву потрібно подати фізично
Поранені та родини загиблих в Одесі внаслідок російських атак можуть отримати виплати. Сума такого нарахування залежить від стану травмованих.
Про це 20 листопада повідомили в Одеській міськраді з посиланням на розпорядження міського голови від 19 листопада №847 "Про визначення розміру адресної матеріальної допомоги постраждалим особам та сім’ям загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території міста Одеси".
Згідно з даними, адресна допомога надаватиметься при умові, що травмовані будуть перебувати на стаціонарному лікуванні. Сума виплати залежить від стану особи:
- середній стан — 50 000 грн на одну людину;
- важкий стан — 70 000 грн на одну людину;
- дуже важкий стан — 100 000 грн на одну людину.
Список документів, які потрібні для виплати
Для поранених:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;
- виписку з медичної карти стаціонарного хворого із вказанням стану важкості;
- документ, що підтверджує родинний зв’язок (у разі звернення члена сім’ї).
Для сім'ї загиблого (її отримає один з членів родини):
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- інформацію з банківської установи про відкритий картковий соціальний рахунок;
- лікарське свідоцтво про смерть з вказанням причини смерті;
- свідоцтво про смерть;
- документ, що підтверджує родинний зв’язок.
Куди потрібно подавати заяву
Її можна віднести до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
- Хаджибейського району — вул. Косовська, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
- Приморського району — вул. Незалежності, 9, тел. 705 13 09;
- Київського району — вул. Академіка Корольова, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;
- Пересипського району — просп. Князя Володимира Великого, 120/а, тел. 705 59 41.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ВПО, які нещодавно прибули в Одесу, отримати грошову допомогу і за яких умов.