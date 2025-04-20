Київ продовжує насолоджуватись аномальним теплом. Коли буде найспекотніше

Київ протягом 20-22 квітня продовжить гріти сонце

У Києві панують літня температура та безхмарне небо. Синоптики кажуть, що аномальне тепло протримається і найближчими днями.

Сильних вітрів упродовж 20-22 квітня не передбачається. Про це повідомили в Meteofor.

Тиждень, 20 квітня, у місті закінчиться теплим та сонячним. Денна температура підвищиться до +24 градусів, а нічна впаде до +10 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються у денний час — помірні 7 м/с.

Понеділок, 21 квітня, також принесе ясне небо та літню температуру. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, а вночі охолоне до +12 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 5 м/с.

У вівторок, 22 квітня, суттєвих змін в погоді теж не буде. Місто відчує на собі вдень до +25 градусів, а вночі — до +13 градусів. Максимальна сила вітру очікується протягом ранку-обіду — помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хоча аномальне тепло зараз і тішить більшість регіонів України, але після нього в Україну завітає зміна погоди. Синоптики розповіли, кому чекати на похолодання та сніг.