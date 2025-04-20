В українському супермаркеті помітили "цар-паску" за ціну, яка здивує (фото)

Більшість українців негативно відреагувала на цікавинку від Сільпо

В Одесі в супермаркеті "Сільпо" з'явилася паска "Кінг Сайз" за неймовірну ціну. Це незвичайна новинка, яка одразу привернула увагу покупців своїм розміром та ціною.

Відповідне відео з'явилося в місцевому пабліку. Ця великогабаритна паска вагою 7 кг більше нагадує величезний крафтовий кекс.

Коштує таке задоволення 2 100 гривень.

У мережі не всі однаково сприйняли таку покупку. Багато користувачів зазначили, що ціна цілком відповідає розміру та виготовленню: "Гарний, великий, крафтовий кекс. Ціна відповідна".

Проте є й ті, хто не стримався від іронії. Дехто стверджував, що в такої паски "таця золота".

"Якщо б понти могли світитися, в Одесі були б білі ночі", — пишуть у коментарях, натякаючи на розкішний вигляд та високу ціну товару.

Не всі згодні з високою ціною паски. Мовляв, "якщо гроші є — можна купити, а ось коли пенсія 2 361 грн, то така покупка не для тебе". Водночас знаходяться й оптимістичні покупці, які погоджуються з тим, що таку святкову випічку варто купити на особливі випадки.

Хоча товар і має свій контингент покупців, відгуки все ж неоднозначні: одні жартують про розкіш, інші сумніваються в доцільності витрачання коштів. Проте варто зазначити, що паска "Кінг Сайз" стала центром уваги українців у Великдень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мережа супермаркетів "Сільпо" здивувала покупців нестандартною великодньою новинкою — окремо випеченими "верхівками" пасок, тобто тією частиною, за яку зазвичай сперечаються всі першими. Ідея викликала емоційний відгук у мережі та швидко стала вірусною.