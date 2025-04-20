Привітання зі святом Великодня 2025: барвисті листівки і короткі вірші друзям та рідним
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Побажайте миру і добра близьким людям у цей важливий для християн день
Цієї неділі за церковним календарем відзначається Великдень 2025, або Світле Христове Воскресіння. Це велике християнське свято, встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття у Страсну п’ятницю.
Свято визначається за місячно-сонячним календарем, тому його дата щорічно змінюється. 2025 року воно припало на 20 квітня. Цікаво, що Великдень в Україні цього разу відзначається разом із католицьким.
Цього дня проводяться обов’язкові пасхальні богослужіння у церквах, які відвідують християни. Крім того, традиційно прийнято на Великдень накривати стіл з пасками, крашанками та іншими смачними стравами, адже нарешті закінчився найсуворіший Великий піст у році.
Не забудьте привітати своїх рідних та друзів із цим світлим святом — надішліть їм душевну листівку чи побажання у щирих віршах. "Телеграф" від щирого серця вітає вас з Великоднем, і на честь цього ми підготували для вас добірку найкрасивіших привітань.
З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім’ї.
Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов’ю, вірою, добром.
Вас вітаю з Великоднем!
Благ бажаю вам Господніх,
Світлих посмішок і віри,
Збудуться нехай всі мрії.
Миру в душах вам і щастя,
Пережити всі напасті
І чекати лиш чудес,
Зі святом вас, Христос воскрес!
Велике свято Великоднє
Принесло радість на поріг.
Будьте щасливими сьогодні,
І завтра, і увесь свій вік.
Хай Бог оберігає хату
Від зла, нещастя і біди.
Удачі, злагоди, достатку,
У серці — вічної весни!
Зі святом життя,
Та зі святом надії!
У день Великодній
Хай чують святії
Молитви про мир,
Про добро і достаток.
День Світлої Пасхи —
То щастя початок!
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