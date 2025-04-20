Привітання зі святом Великодня 2025: барвисті листівки і короткі вірші друзям та рідним

Побажайте миру і добра близьким людям у цей важливий для християн день

Цієї неділі за церковним календарем відзначається Великдень 2025, або Світле Христове Воскресіння. Це велике християнське свято, встановлене на честь воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття у Страсну п’ятницю.

Свято визначається за місячно-сонячним календарем, тому його дата щорічно змінюється. 2025 року воно припало на 20 квітня. Цікаво, що Великдень в Україні цього разу відзначається разом із католицьким.

Цього дня проводяться обов’язкові пасхальні богослужіння у церквах, які відвідують християни. Крім того, традиційно прийнято на Великдень накривати стіл з пасками, крашанками та іншими смачними стравами, адже нарешті закінчився найсуворіший Великий піст у році.

Не забудьте привітати своїх рідних та друзів із цим світлим святом — надішліть їм душевну листівку чи побажання у щирих віршах. "Телеграф" від щирого серця вітає вас з Великоднем, і на честь цього ми підготували для вас добірку найкрасивіших привітань.

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

Вас вітаю з Великоднем!

Благ бажаю вам Господніх,

Світлих посмішок і віри,

Збудуться нехай всі мрії.

Миру в душах вам і щастя,

Пережити всі напасті

І чекати лиш чудес,

Зі святом вас, Христос воскрес!

Велике свято Великоднє

Принесло радість на поріг.

Будьте щасливими сьогодні,

І завтра, і увесь свій вік.

Хай Бог оберігає хату

Від зла, нещастя і біди.

Удачі, злагоди, достатку,

У серці — вічної весни!

Зі святом життя,

Та зі святом надії!

У день Великодній

Хай чують святії

Молитви про мир,

Про добро і достаток.

День Світлої Пасхи —

То щастя початок!

Нагадаємо, що після Великодня настають поминальні дні. "Телеграф" розповідав про народні прикмети у Радоницю 2025.