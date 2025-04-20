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Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Яскраві картинки та короткі привітання зі Світлим Великоднем

Автор
Катерина Любимова
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Як привітати з Великоднем 2025 — листівки та короткі побажання
Як привітати з Великоднем 2025 — листівки та короткі побажання. Фото pixabay/Телеграф

Побажайте своїм рідним миру, благополуччя та радості

Сьогодні, 20 квітня, православні та греко-католики святкують Світле Христове Воскресіння. Цього дня віряни згадують про чудове воскресіння Ісуса Христа – Його повернення до життя після розп’яття.

Світле Христове Воскресіння, або Великдень — одне з найважливіших і найшанованіших свят у християнській традиції. Воно несе в собі глибокий духовний зміст — урочистість життя, надії та віри.

Цього дня привітайте своїх рідних, друзів та близьких красивими листівками та теплими побажаннями. "Телеграф" з цієї нагоди підготував добірку найкращих привітань зі Світлим Великоднем!

Вітання з Великоднем 20 квітня
Листівки з Великоднем 2025

Нехай у цей Великдень Господь дарує тобі мир у душі, а кожен день буде сповнений світла, добра та любові! Бажаю тобі світлого свята і затишку вдома!

Картинки та привітання з Великоднем
Красиві листівки з Великоднем 2025

Христос Воскрес! Нехай цей Великдень принесе у твоєму житті мир, радість та безмежну любов. Бажаю тобі гармонії в душі та світла в серці. Нехай цей день наповнить твоє життя найкращими миттєвостями!

Вітаємо з Великоднем 20 квітня
Зі світлим святом Великодня

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, добробуту і процвітання, віри та любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!

З Великоднем 20 квітня — листівки та привітання
Красиві картинки-привітання з Великоднем

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі.

З Великоднем 2025!
Листівки зі світлим святом Великодня

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати пофарбовані яйця на Великдень. Писанка та крашанка — це не одне й теж.

Теги:
#Поздоровлення #Христос Воскрес! #Листівки #Великдень