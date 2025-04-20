Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Яскраві картинки та короткі привітання зі Світлим Великоднем

Побажайте своїм рідним миру, благополуччя та радості

Сьогодні, 20 квітня, православні та греко-католики святкують Світле Христове Воскресіння. Цього дня віряни згадують про чудове воскресіння Ісуса Христа – Його повернення до життя після розп’яття.

Світле Христове Воскресіння, або Великдень — одне з найважливіших і найшанованіших свят у християнській традиції. Воно несе в собі глибокий духовний зміст — урочистість життя, надії та віри.

Цього дня привітайте своїх рідних, друзів та близьких красивими листівками та теплими побажаннями. "Телеграф" з цієї нагоди підготував добірку найкращих привітань зі Світлим Великоднем!

Листівки з Великоднем 2025

Нехай у цей Великдень Господь дарує тобі мир у душі, а кожен день буде сповнений світла, добра та любові! Бажаю тобі світлого свята і затишку вдома!

Красиві листівки з Великоднем 2025

Христос Воскрес! Нехай цей Великдень принесе у твоєму житті мир, радість та безмежну любов. Бажаю тобі гармонії в душі та світла в серці. Нехай цей день наповнить твоє життя найкращими миттєвостями!

Зі світлим святом Великодня

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, добробуту і процвітання, віри та любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!

Красиві картинки-привітання з Великоднем

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі.

Листівки зі світлим святом Великодня

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати пофарбовані яйця на Великдень. Писанка та крашанка — це не одне й теж.