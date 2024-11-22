Одесситам могут выплатить до 100 тысяч гривен из-за атак России

Заявление нужно подать физически

Раненые и семьи погибших в Одессе в результате российских атак могут получить выплаты. Сумма такого начисления зависит от состояния травмированных.

Об этом 20 ноября сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на распоряжение городского головы от 19 ноября №847 "Об определении размера адресной материальной помощи пострадавшим лицам и семьям погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на территории города Одессы".

Согласно данным, адресная помощь будет предоставляться при условии, что травмированные будут находиться на стационарном лечении. Сума выплаты зависит от состояния лица:

среднее состояние – 50 000 грн на одного человека;

тяжелое состояние — 70 000 грн на одного человека;

очень тяжелое состояние – 100 000 грн на одного человека.

Список документов, необходимых для выплаты

Для раненых:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;

выписку из медицинской карты стационарного больного с указанием состояния тяжести;

документ, подтверждающий родственную связь (в случае обращения члена семьи).

Для семьи погибшего (ее получит один из членов семьи):

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном социальном счете;

врачебное свидетельство о смерти с указанием причины смерти;

свидетельство о смерти;

документ, подтверждающий родственную связь.

Куда следует подавать заявление

Ее можно отнести к фронт-офисам Центров интегрированных социальных услуг департамента труда и социальной политики Одесского городского совета:

Хаджибейского района — ул. Косовская, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;

Приморского района – ул. Независимости, 9, тел. 705 13 09;

Киевского района — ул. Академика Королева, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;

Пересыпского района – просп. Князя Владимира Великого, 120/а, тел. 705 59 41.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как недавно прибывшим в Одессу ВПЛ получить денежную помощь и при каких условиях.