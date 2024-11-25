Какие ежемесячные дополнительные выплаты к денежному обеспечению могут получать военные

Это предусмотрено приказом

Украинские военные имеют право на ежемесячное денежное обеспечение. Оно состоит из основных, дополнительных и единовременных выплат.

В то же время, ежемесячные дополнительные выплаты включают в себя сразу 6 различных начислений. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

К таким начислениям относятся:

Должностной оклад для военных, которые проходят военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;

для военных, которые проходят военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный; Надбавки — выплаты за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, военнослужащим-донорам. Минимальная прибавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет;

— выплаты за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, военнослужащим-донорам. Минимальная прибавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет; Доплаты — выплаты за полученную ученую степень, например кандидата наук или доктора наук, а также за полученное ученое звание, например, доцента или профессора. Военнослужащие, занимающие определенные должности, могут получить дополнительно от 5 до 10% должностного оклада, в зависимости от уровня достижений в научной и профессиональной деятельности;

— выплаты за полученную ученую степень, например кандидата наук или доктора наук, а также за полученное ученое звание, например, доцента или профессора. Военнослужащие, занимающие определенные должности, могут получить дополнительно от 5 до 10% должностного оклада, в зависимости от уровня достижений в научной и профессиональной деятельности; Вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связано с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты. Военнослужащие, работающие с киберзащитой, получают вознаграждение, которое может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач.

военнослужащим, занимающим должности, связано с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты. Военнослужащие, работающие с киберзащитой, получают вознаграждение, которое может составлять до 100% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет в зависимости от уровня выполняемых задач. Вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода);

за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода); Премия — ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным взносом в общие результаты службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким трем категориям военных предусмотрена денежная помощь.