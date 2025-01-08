Майже загублений світ: вчені зазирнули у надра Землі та знайшли там те, чого не чекали

Нові знахідки породжують багато питань

Людей здавна цікавили надра нашої планети, а питання про те, що буде, якщо спуститися дуже глибоко навіть стало натхненням для відомого твору Жюля Верна "Подорож до центру Землі". І хоч люди не здатні спуститися туди фізично, проте є методи зазирнути в самі глибини. І тепер вчені змогли знайти там те, на що не очікували.

Ні Балрога вони не виявили, але дивини вистачило і без цього. Результатами нового дослідження поділилася Вища технічна школа Цюриха (Швейцарія) 7 січня.

Його суть полягала у спробі дослідити нашу планету з допомогою нової методики під назвою повна інверсія хвильової форми (Full-waveform inversion чи FWI).

FWI можна порівняти з методикою УЗД, тільки замість ультразвуку використовуються сейсмічні хвилі, які залишаються після землетрусів і розходяться на всі боки, пронизуючи планету. Однак хвилі також можуть змінювати швидкість, заломлюватись або відбиватися залежно від щільності порід, через які вони проходять.

Сейсмографи по всьому світу вловлюють ці хвилі та дозволяють вченим інтерпретувати результати й прийти до розуміння того, що лежить глибоко під нашими ногами. Але якщо традиційні методи інтерпретували лише частину інформації, то FWI зміг детальніше показати, що знаходиться в глибинах Землі, хоча для цього й довелося задіяти суперкомп'ютер Piz Daint.

Отримані дані показали, що у деяких місцях нашої планети є області, що нагадують шматки тектонічних плит. Щось подібне могло б статися в процесі субдукції, тобто процесу, коли одна плита йде під іншу внаслідок зіткнення. Але вони знайшлися зовсім не там, де їх очікували побачити — під океанами чи далеко від кордонів плит. Наприклад, під західною частиною Тихого океану і під Східно-Тихоокеанським підняттям, тобто в місцях, де субдукція не повинна відбуватися.

Глобальний розподіл сейсмічних станцій, розташування приймачів і аномалій швидкості сейсмічних хвиль, що використовуються для побудови моделі FWI

"Це наша дилема. Завдяки новій моделі високого дозволу ми можемо бачити подібні аномалії всюди в мантії Землі. Ми не знаємо точно, що це таке і який матеріал створює виявлені закономірності", — пояснюють вчені.

На їхню думку, основними варіантами виявленого є або зони багаті силікатами (наприклад, базальтом), які вижили після формування мантії 4 мільярди років тому, або багаті залізом породи, що накопичилися за мільярди років внаслідок рухів мантії.

Хоча можна було б знайти деякі аргументи на підтримку гіпотези про те, що ці аномалії є уламками древніх літосферних плит, які утворилися під час розколу Пангеї або до її появи, проте вчені їх поки що не озвучували. Нині їм зрозуміло лише те, що підземний світ набагато складніший, ніж показували старі моделі, а нинішні системи потребують перегляду.

Як повідомлялося раніше, Північний магнітний полюс Землі продовжує рухатись і вчені кажуть, що не бачили нічого подібного. Він знаходився неподалік північного узбережжя Канади, але у 2000-х рушив у бік Сибіру.