Эвакуированные семьи получат помощь от ЮНИСЕФ. Каким критериям им нужно отвечать

Благотворительный фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжает выплачивать помощь семьям с детьми, выехавшими из зоны боевых действий

Для семей с детьми в Украине, выехавших в более безопасные районы общин, в которых была объявлена обязательная эвакуация, предусмотрена одноразовая экстренная денежная помощь.

Ее сумма составляет 10 800 гривен и осуществляется детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Об этом говорится в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто ее может получить

Согласно данным, выплата рассчитана на каждого члена семьи (максимум 5 человек, среди которых до 2 взрослых), которые отвечают одному или нескольким критериям уязвимости:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Для оформления денежной помощи, а именно подачи заявлений, семьи должны обратиться в орган социальной защиты населения в общине, в которую они переместились.

По состоянию на 25 ноября 2024 года детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспечил 22 550 домохозяйств, в том числе 74 тысячи человек и 38 тысяч детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из детей в Украине начислят денежную выплату ко Дню святого Николая.