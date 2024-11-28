Деякі діти зможуть отримати одноразову грошову допомогу до зимового свята

Є зафіксований розмір нарахування

В Україні для дітей хочуть нарахувати одноразову виплати до Дня святого Миколая (6 грудня). Програма діятиме по всій території України.

Таке нарахування здійснюватиметься для дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування, але виховується в сім’ях опікунів чи піклувальників. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Сума такої виплати складає одну тисячу гривень.

Варто нагадати, що виплата до Дня святого Миколая також нараховуватиметься для неповнолітніх осіб полеглих чи зниклих безвісти військовослужбовців, у тому числі й ВПО у Вінницькій міській раді.

Згідно з даними, розмір грошової допомоги складає три тисячі гривень.

Аби її оформити, матері/батьку або іншому уповноваженому представнику дитини потрібно звернутись до Управлінь соціального захисту населення. Заяву для оформлення такої виплати потрібно подати до 10 грудня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть автоматично отримати по 6500 гривень на придбання теплих речей.