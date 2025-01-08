Транспорт не для бідних: якими були конки на вулицях Одеси (фото)

З цим видом транспорту часто траплялися аварії

1880 року в Одесі сталася знаменна подія — у місті з’явилися конки — попередниці сучасного трамвая. Їхня поява стала важливою частиною міського життя, значно прискоривши пересування мешканців та гостей міста. Конка міцно увійшла до історії Одеси, залишивши після себе не лише пам’ять, а й старі фотографії, які й досі зберігають атмосферу тих часів.

Раніше ми розповідали, якими були перші трамваї у Львові. Тепер пропонуємо дізнатися, як виглядали та за якими маршрутами ходили одеські конки.

Перші конки вийшли на одеські вулиці 7 липня 1880 року. Маршрут пролягав від вулиці Рішельєвської через Поштову, Канатну та Сабанєєв провулок, завершуючись в Олександрівському парку біля пляжу "Ланжерон". Ініціатором та організатором проєкту стало бельгійське товариство кінних залізниць – найбільший монополіст у галузі транспортних систем Східної Європи на той момент, зазначає 048.ua. До кінця 1888 року у місті працювало вже 19 маршрутів, які пов’язували різні райони Одеси.

Вагони конки зберігалися в депо на Куликовому полі, а коні утримувалися у спеціальних стайнях на Ботанічній вулиці, неподалік Французького бульвару. Ці стайні стали важливим об’єктом міської інфраструктури, адже кількість коней постійно зростала. Однак, попри регулярне поповнення, тварин часто не вистачало, коні втомлювалися, що іноді призводило до збоїв у роботі та аварій.

Конка була вагоном, до якого були запряжені два коні. Вагон міг перевозити обмежену кількість пасажирів: сидячі місця розташовувалися всередині, а стояти дозволялося лише шістьом пасажирам на задньому майданчику. Стоянка на передньому майданчику та сходах суворо заборонялася. В Одесі експлуатувалися два типи вагонів: одноповерхові та двоповерхові. Обидва види були виготовлені на знаменитому заводі "Рінгхоффер" у Празі.

Двоповерхові вагони були особливо популярні влітку, оскільки відкритий верхній майданчик дозволяв насолодитися свіжим морським бризом. Однак така конструкція не прижилася надовго. Літня спека спонукала пасажирів підійматися на другий поверх, що нерідко призводило до перекидання вагона. На жаль, було зафіксовано випадки загибелі пасажирів, що спричинило відмову від використання двоповерхових конок.

Проїзд у конці коштував 5 копійок, що на той час вважалося досить високою сумою. Таке задоволення могли дозволити собі далеко не всі городяни. Основними користувачами конки були заможні люди, тоді як більшість населення продовжувала пересуватися пішки.

Сьогодні старовинні фотографії кінних трамваїв нагадують про перші кроки міста до сучасної транспортної системи. Конка стала не просто засобом пересування, а й частиною культурної спадщини Одеси, нагадуючи про часи, коли міський ритм задавали не машини, а коні та дзвін коліс рейками.

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