Нацбанк підтримуватиме гривню? Чи очікується суттєвий ріст курсу долара протягом тижня

На цьому тижні на валютному ринку ціна долара може вирости до 42 гривень через підвищений попит на валюту

До кінця першого тижня грудня в Україні курс долара може сягнути 42 гривень. На це вплине підвищений попит з боку населення.

Як пояснює директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає "24 Канал", високий попит пов'язаний з перехідною датою, масовою виплатою українцям заробітних плат та об'ємним погашенням ОВДП в середині тижня.

Тому, як вона прогнозує, упродовж 3-8 грудня курс готівкового долара в Україні перебуватиме в коридорі 41,6-42 гривень.

Варто наголосити, що експертка не прогнозує значне здорожчання американської валюти, адже показники підтримуватиме Національний банк.

Курс долара в Україні станом на 3 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 3 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,45 грн (купівля) та 41,90 (продаж). Готівковий курс — 41,80 (купівля) та 41,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,6461 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара поліз вгору раніше, аніж очікувалось. Експерти розповіли, якими будуть показники на початку грудня.