Курс поліз вгору раніше, аніж очікувалось. На скільки здорожчає долар у перший тиждень грудня

Протягом 2-8 грудня 2024 року в Україні курс безготівкової американської валюти сягне 42 гривень, а готівковий коливатиметься в межах від 41,8 до 42,3 гривні

Національний банк України, за прогнозами експертів, мав би знижувати курс гривні тільки у грудні, однак знецінення відбулось наприкінці листопада. Здорожчання долара під наглядом, тому про серйозний ріст курсу до 45 гривні на початку цього місяця не йдеться.

Як прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН, упродовж тижня є ймовірність, що курс долара перевищить 42 гривні.

За його словами, Нацбанк показав, що верхня межа курсу продажу долара на міжбанку сягає 41,80 гривень і цієї позначки буде досягнуто. Якщо додати ще 0,50 копійок, то отримаємо "максимальний середній курс легального готівкового ринку", тобто 42,30 гривень.

Водночас як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, перші дні грудня відзначаться зростанням безготівкового курсу долара до 42 гривень та коливанням готівкового — від 41,8 до 42,3 гривні.

Курс долара станом на 2 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 2 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,40 грн (купівля) та 41,90 (продаж). Готівковий курс — 41,75 (купівля) та 41,82 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,5847 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара може вирости до нових показників перед Новим роком.