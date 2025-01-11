Церковне свято 11 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не випустити удачу

Розповідаємо, чому в цей день не варто брати і давати гроші в борг

Сьогодні, 11 січня, християни східного обряду вшановують пам’ять святого преподобного Теодосія Великого. Це один із найшанованіших святих християнства. Віряни цього дня дотримуються низки заборон.

Преподобний Теодосій Великий ще з юності він прагнув служити Богу. Тому покинув дім і присвятив своє життя молитві та посту. Після паломництва до Єрусалиму Теодосій оселився в печері поблизу Вифлеєму, де провів роки в усамітненні. До нього почали приєднуватися інші монахи, і з часом преподобний заснував монастир, що став зразком спільножитного монастирського життя.

Його називають "батьком спільножитного чернецтва", оскільки він впровадив правила, за якими монахи мали жити спільно, дотримуючись дисципліни, молитви, праці та милосердя. Преподобний Теодосій помер близько 529 року, залишивши після себе спадщину чернечих традицій.

Традиції та прикмети 11 січня

Цього дня віряни відвідують богослужіння, моляться святому Теодосію та просять його заступництва. Як святий прославився милосердям, у день його пам’яті віряни намагаються допомагати нужденним, роздавати милостиню чи підтримувати благодійні ініціативи.

якщо цього дня на небі багато зірок, це обіцяє гарний урожай;

якщо день ясний і морозний, то весна буде ранньою та теплою;

якщо йде сніг, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 11 січня

не можна позичати гроші чи давати їх у борг — це обернеться вам фінансовими проблемами;

заборонено приймати подарунки від чужих людей — будете нещасними;

не варто відмовляти комусь у допомозі — так ви відвернете від себе удачу.

Іменини 11 січня

Свої іменини в цей день відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.

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