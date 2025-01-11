Переломи, опіки та не тільки: після яких травм не мобілізують

Медики повинні підтвердити наявність ушкодження

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак деякі категорії громадян не підлягають призову через стан здоров'я.

Звільняються від служби або мають відстрочку чоловіки, які отримали серйозні травми. Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Чоловіки призовного віку, які мають важкі ушкодження, не підлягають мобілізації до лав Збройних сил України. До переліку травм і захворювань, що є підставою для звільнення від служби, входять:

травми шиї, голови, хребта, спинного мозку;

пошкодження органів грудної або черевної порожнин;

серйозні травми кінцівок.

До цієї ж категорії відносяться:

будь-які травми: переломи, струси, здавлення, контузії, наявність чужорідних тіл, крововиливи, розриви тканин, набряки, політравми;

термічні та хімічні опіки, відмороження, теплові удари;

баротравми, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою чи електричним струмом;

вплив іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, електромагнітного поля або лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності;

отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (гази, дим, пари, пестициди, токсини від укусів тварин, плазунів, комах).

Зазначимо, якщо травма чи хвороба призвела до значних порушень функціонування організму, це є вагомою підставою для отримання статусу "непридатний" до військової служби.

Нагадуємо, що для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.