Нацбанк будет поддерживать гривну? Ожидается ли существенный рост курса доллара в течение недели

На этой неделе на валютном рынке цена доллара может вырасти до 42 гривен из-за повышенного спроса на валюту

До конца первой недели декабря в Украине курс доллара может достичь 42 гривен. На это повлияет повышенный спрос со стороны населения.

Как объясняет директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает "24 Канал", высокий спрос связан с переходной датой, массовой выплатой украинцам заработных плат и объемным погашением ОВГЗ в середине недели.

Потому, как она прогнозирует, в течение 3-8 декабря курс наличного доллара в Украине будет находиться в коридоре 41,6-42 гривен.

Стоит отметить, что эксперт не прогнозирует значительного удорожания американской валюты, ведь показатели будет поддерживать Национальный банк.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 декабря

По данным портала Минфин, во вторник, 3 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,45 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,80 (покупка) и 41,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,6461 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара полез вверх раньше, чем ожидалось. Эксперты рассказали, какими будут показатели в начале декабря.