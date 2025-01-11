"Обовʼязково вистоїмо": Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Байденом

Зеленський подякував США та персонально Байдену за підтримку незалежності України

Президент України Володимир Зеленський 10 січня провів телефонну розмову з чинним президентом США Джозефом Байденом. Серед іншого обидві сторони обговорили новий пакет санкцій США проти російської енергетики, який завдасть масштабного удару по здатності РФ фінансувати війну проти України.

Про це сам Зеленський написав у своєму Telegram. Президент підкреслив велику важливість цих санкцій, оскільки російський режим нині отримує болючий удар по найвразливішому місцю – гаманцю.

"Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи гроші зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію", – зазначив він.

Також президент подякував США та персонально Байдену за підтримку незалежності України, надання допомоги для боротьби проти російських окупантів та за "консолідацію міжнародної спільноти":

"Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки. … Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни", – додав він.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.