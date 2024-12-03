Кому из семей ВПЛ предусмотрена денежная помощь на аренду жилья и где действует программа фонда

Для оформления такой выплаты заявителю необходимо заполнить анкету

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), вынужденно переехавшие и проживающие в двух областях Украины, получат денежную помощь на аренду жилья.

Она предназначена для тех, кто еще не получал такую выплату от других международных организаций. Об этом сообщают в гуманитарном фонде Украины "Право на защиту".

Кто может принять участие в программе

На помощь могут рассчитывать семьи ВПЛ, которые оформили статус после 24.02.2022 года и проживают в Винницкой области и Днепропетровской области не больше года, а точнее:

ВПЛ, проживающие в местах временного проживания (МВП), которые способны оплачивать аренду жилья после окончания срока действия программы денежной помощи;

ВПЛ, проживающие в ПВП под угрозой выселения: в школах и детсадах, в связи с возвращением этих заведений к образовательной деятельности;

ВПЛ, которые уже проживают в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МВП;

Новоприбывшие ВПЛ, которые не желают проживать в местах временного проживания.

Преимущество оказания помощи будет у семей, которые в течение полугодового участия в программе смогут повысить свою жизненную устойчивость и обеспечить собственную финансовую стабильность.

"Программа рассчитана на семьи, которые могут при необходимости самостоятельно найти новое жилье для аренды и имеют средства, чтобы самостоятельно оплатить первые два месяца аренды и, при необходимости, услуги риелтора", — отметили в сообщении.

Выплата будет начисляться в течение полугода, и ее можно тратить только на аренду жилья, что нужно будет подтверждать документами. Кроме того, во время проживания в арендованном жилье представители фонда будут осуществлять визиты в семью.

Для получения помощи заявителям необходимо заполнить анкету.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из эвакуированных семей может получить денежную помощь от ЮНИСЕФ.