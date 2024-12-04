Обов'язкову ідентифікацію введуть ще для однієї категорії пенсіонерів: коли саме

У наступному році нововведення стосуватиметься тих, хто перебуває за кордоном

Для подовження виплат пенсій деякі літні особи мають проходити ідентифікацію. В Україні планують запровадити обов’язкову ідентифікацію для ще однієї категорії пенсіонерів.

Обов'язкову ідентифікацію наразі мають проходити ВПО. Таке правило також введуть для українських пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном через воєнні дії, як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дар’я Марчак в інтерв’ю "На Пенсії".

"Як відомо, навесні цього року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що всі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, навіть якщо вони не мають статусу переселенців, повинні пройти обов’язкову ідентифікацію. Для виконання цього закону має бути ухвалено порядок проходження такої ідентифікації, проте це так і не було зроблено", — пояснює вона.

За її словами, Мінсоцполітики вже підготувало проєкт постанови. Її буде розглянуто незабаром Кабінетом Міністрів. Однак до кінця року залишилось мало часу, тому у проєкті пропонують перенести обов'язкову ідентифікацію на 2025 рік. Це буде зроблено з метою, аби всі змогли пройти перевірку до кінця наступного року.

"Щоб у всіх людей, які перебувають за кордоном, був цілий рік на проходження ідентифікації до кінця 2025 року. Бо навіть якби ми затвердили цю постанову в серпні або вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру – це все одно був би стрес. Проєкт ми розробили ще влітку і обговорювали з великою кількістю громадських організацій, щоб зрозуміти всі можливі нюанси, на що слід звернути увагу", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли та наскільки може вирости пенсія в українців після індексації.