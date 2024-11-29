Що таке ЄСВ та як він впливає на пенсії в Україні

Для майбутньої пенсії необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок, аби зараховувався страховий стаж

Щомісяця українці мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), адже від нього залежить страховий стаж особи, який, своєю чергою, впливає на розмір майбутньої пенсії.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, мінімальна сума ЄСВ становить 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної зарплати. Водночас максимальний внесок складає 26 400 гривень, що дорівнює 22% від п'ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Хто сплачує ЄСВ

Платниками єдиного соціального внеску є:

роботодавці,

фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування,

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності,

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах,

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

"Важливо відзначити, що сплата ЄСВ – це одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат. Місяць страхового стажу зараховується за умови сплати мінімального страхового внеску", — наголосити в ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф", чи зміниться сума мінімальної пенсійної виплати у 2025 році.