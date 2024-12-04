Обязательную идентификацию введут еще для одной категории пенсионеров: когда именно

В следующем году нововведение будет касаться тех, кто находится за границей

Для продления выплат пенсий некоторые пожилые лица должны проходить идентификацию. В Украине планируют ввести обязательную идентификацию для еще одной категории пенсионеров.

Обязательную идентификацию должны проходить ВПЛ. Такое правило будет также введено для украинских пенсионеров, которые временно находятся за границей из-за военных действий, как рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в интервью "На Пенсии".

"Как известно, весной этого года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что все украинские пенсионеры, проживающие за границей, даже если они не имеют статуса переселенцев, должны пройти обязательную идентификацию. Для выполнения этого закона должен быть принят порядок следования такой идентификации, однако это так и не было сделано", — объясняет она.

По ее словам, Минсоцполитики уже подготовило проект постановления. Оно будет рассмотрено вскоре Кабинетом Министров. Однако до конца года осталось мало времени, поэтому в проекте предлагается перенести обязательную идентификацию на 2025 год. Это будет сделано для того, чтобы все смогли пройти проверку до конца следующего года.

"Чтобы у всех людей, находящихся за границей, был целый год на прохождение идентификации до конца 2025 года. Потому что если бы мы утвердили это постановление в августе или сентябре, пока люди о нем узнали, пока бы поняли процедуру – это все равно было бы стресс. Проект мы разработали еще летом и обсуждали с большим количеством общественных организаций, чтобы понять все возможные нюансы, на что следует. обратить внимание", — резюмировала она.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда и насколько может вырасти пенсия у украинцев после индексации.