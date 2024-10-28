Дві категорії пенсіонерів ризикують залишитись без виплат з листопада
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Потрібно дещо зробити
Пенсіонери в Україні, які мають статус ВПО, мають пройти ідентифікацію у зручному для них варіанті. Це потрібно зробити вже у листопаді.
Якщо особа не пройде ідентифікацію, то кошти будуть накопичуватись на рахунку, поки пенсіонер не пройде перевірку. Після чого виплата буде здійснена за всі періоди ненарахування, як повідомили в Пенсійному фонді України в Луганській області.
Це саме стосується і тих, хто тимчасово перебуває за кордоном, але отримує українські пенсії.
Процедуру ідентифікації потрібно проходити кожні півроку.
Де можна пройти ідентифікацію
Пенсіонер може обрати будь-який зручний спосіб:
- пройти ідентифікацію безпосередньо у відділенні ПФУ;
- у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;
- через відділення АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференцію;
- у дипломатичній установі України за кордоном.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати у листопаді. Дехто може автоматично отримати до майже 600 гривень.