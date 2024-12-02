Військові можуть отримати 30 тис. грн після виведення з зони бойових дій

До 30 тисяч гривень нарахують бійцям, яких було виведено із району введення бойових дій на відновлення

Якщо військову частину вивели з зони бойових дій для відновлення, то військовим передбачені виплати додаткових винагород.

Розмір такої виплати становить 30 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з даними, винагорода нараховуватиметься для військовослужбовців, які продовжують виконувати бойові або спеціальні завдання після включення їхньої військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або резерву Головнокомандувача Збройних Сил України. Однак їм потрібно виконувати спеціальні завдання згідно з бойовим наказом (розпорядженням).

Аби підтвердити, що боєць перебуває в органі військового управління, військової частини (підрозділу) у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України, потрібен директивний документ.

Крім того, додаткова винагорода виплачується у разі одночасного дотримання таких умов:

включення військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або резерву Головнокомандувача;

наявність бойового наказу або розпорядження командира щодо виконання бойових чи спеціальних завдань;

фактичне виконання військовослужбовцем цих завдань у складі угруповання військ або резерву;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звільнені військові можуть отримати компенсацію.