Вітала Путіна з днем народження? Що каже про війну акторка "Сватів" Інна Корольова

Акторка продовжує мешкати в Росії

Інна Корольова — російська акторка, яка прославилась завдяки персонажу Марії Ковальової у серіалі "Свати". Після початку вторгнення росіян чимало акторів цієї комедії підтримали повномасштабну війну, зокрема Федір Добронравов. Корольова також висловила свою позицію.

"Телеграф" розкаже про кар'єру акторки та що вона каже про війну Росії проти України.

Що відомо про Інну Корольову

Ковальова народилась у Павлодарі, що у Казахстані, у 1976 році. З дитинства займалась у театральній студії. Згодом перебралась до Москви, де вступила у театральне училище. Після навчання почала грати у драматичному театрі країни-агресорки.

Корольова вчилась у театральному училищі, фото з мережі

Корольова дебютувала у серіалі "Білий одяг". У 2008 році почала грати у серіалі "Свати", що дало їй масштабну популярність. Там вона зіграла доньку подружжя Будько — Машу Ковальову. Окремі епізоди серіалу знімали в Україні, а також транслювали на вітчизняному телебаченні аж до початку повномасштабної війни.

Корольова прославилась грою у "Сватах", фото з мережі

Також Корольова грала у таких кінороботах, як "Попелюшка 4х4. Все починається з бажань…", "Закон та порядок. Відділ оперативних розслідувань-4", "Яма. Наші дні", "Іванови-Іванови".

Що каже про війну Інна Корольова

Після початку вторгнення росіян українська акторка Анна Кошмал, яка раніше знімалась у "Сватах", виступила проти війни, розпочатою країною-агресоркою. На що Корольова ствердила, що та "не пам'ятає добра". Також росіянка написала, що "всім потрібна психологічна допомога", абсолютно не засуджуючи окупантів за війну та страшні злочини проти українського народу.

"Не можна так кидатися… це неприємно. Ой, друзі, там всім потрібна психологічна допомога, це висловлювання не тільки з її боку, вони вже настільки часті, що не сприймається всерйоз. Не можеш зрозуміти — це агонія у людини або занепад сил", — сказала Корольова.

Ще одна колега Корольової — Олеся Железняк — підтримала путінський режим, на що Кошмал засудила її та нагадала, що президент Росії — "кровожерливий вбивця".

"Зупиніть Землю, я зійду. Не можу повірити. Твій президент — кровожерливий вбивця і брехун. Це просто жестяк, бляха", — написала Кошмал.

Корольова підтримує війну Росії проти України, скриншот з інстаграм-сторінки Кошмал

Корольова відповіла на це, намагаючись перевести стрілки: "Ти президента, випадково, не поплутала?". Цим акторка показала, що вона повністю підтримує кривавий режим Кремля і війну Росії проти України.

Де зараз Інна Корольова

Акторка продовжує мешкати в країні-окупантці, де грає у театрі та кіно. На своїй сторінці в інстаграмі Ковальова поширює світлини з відпочинку та буднів. Вона продовжує підтримувати криваву війну Росії проти України.

Інна Корольова підтримує війну, фото з її інстаграм-сторінки

Ба більше, у жовтні 2022 року акторка вітала кремлівського диктатора Володимира Путіна з днем народження. Вона дякувала йому, що кожна людина може жити в Росії та побажала довгих років життя. Тобто, Ковальова пишається тим, що її країна напала на Україну, чинить тут звірства та вбиває людей.

Корольова вітала Путіна з днем народження

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз онучка Женя зі "Сватів", яку зіграла Софія Стеценко. Вона виїхала з України на початку повномасштабної війни.