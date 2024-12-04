Яку додаткову винагороду отримують військові під час воєнного стану
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Захисники в Україні мають право на додаткову винагороду до 100 тисяч гривень, але потрібно виконувати бойові завдання
Українці, які служать в Збройних Силах, мають щомісячно отримувати грошове забезпечення. Ці виплати охоплюють в собі додаткові винагороди, які почали діяти після введення воєнного стану у 2022 році.
Їх розмір коливається від мінімальних 30 тисяч гривень до максимальних 100 тисяч гривень. Сума виплати залежить від умов виконання бойових завдань, як пояснюють у Міністерстві оборони України.
Хто з військових отримує додаткову винагороду до свого грошового забезпечення
Згідно з постановою "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", є такі суми виплат:
- 100 000 грн виплачують тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- 70 000 грн нараховується бійцям у розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання бойових або спеціальних завдань на лінії зіткнення з противником чи в його тилу за таких умов:
- під час бойових дій у складі підрозділів першого ешелону оборони, наступу чи контратаки до ротного опорного пункту включно;
- на тимчасово окупованій території України;
- у зоні між позиціями Сил оборони та військ агресора;
- біля противника.
- 50 000 грн передбачено військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій);
- 30 000 грн отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).
"Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання додаткової винагороди за різними умовами, ця додаткова винагорода виплачується в більшому розмірі, у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань", — пояснили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати до 30 тисяч гривень після виведення з зони бойових дій.