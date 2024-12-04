Яку додаткову винагороду отримують військові під час воєнного стану

Захисники в Україні мають право на додаткову винагороду до 100 тисяч гривень, але потрібно виконувати бойові завдання

Українці, які служать в Збройних Силах, мають щомісячно отримувати грошове забезпечення. Ці виплати охоплюють в собі додаткові винагороди, які почали діяти після введення воєнного стану у 2022 році.

Їх розмір коливається від мінімальних 30 тисяч гривень до максимальних 100 тисяч гривень. Сума виплати залежить від умов виконання бойових завдань, як пояснюють у Міністерстві оборони України.

Хто з військових отримує додаткову винагороду до свого грошового забезпечення

Згідно з постановою "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", є такі суми виплат:

100 000 грн виплачують тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

грн виплачують тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; 70 000 грн нараховується бійцям у розрахунку на місяць пропорційно до часу виконання бойових або спеціальних завдань на лінії зіткнення з противником чи в його тилу за таких умов:

під час бойових дій у складі підрозділів першого ешелону оборони, наступу чи контратаки до ротного опорного пункту включно; на тимчасово окупованій території України; у зоні між позиціями Сил оборони та військ агресора; біля противника.

50 000 грн передбачено військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій);

грн передбачено військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій); 30 000 грн отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).

"Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання додаткової винагороди за різними умовами, ця додаткова винагорода виплачується в більшому розмірі, у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань", — пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати до 30 тисяч гривень після виведення з зони бойових дій.