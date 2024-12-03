Військові можуть отримати допомогу в розмірі грошового забезпечення, але є умови

Військовим щорічно передбачена виплата допомоги на вирішення соціально побутових питань в розмірі їх місячного грошового забезпечення

Однією з додаткових щорічних виплат, які передбачені для військових, є допомога на вирішення соціально побутових питань. Її розмір дорівнює місячне грошове забезпечення бійця.

Виплата такої грошової допомоги передбачена постановою Кабміну "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Військовим можуть нарахувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Вона виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою).

Які є умови для нарахування виплати

Підстави для нарахування допомоги:

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, виконанням завдань під час воєнного стану;

порушення стану здоров’я, перебування на лікуванні чи реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме:

онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та/або хіміотерапія; захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатит В, С;

безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (більш ніж 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування, ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

Крім того, така виплата здійснюється сім'ям військовополонених, заручників, інтегрованих в нейтральні держави або бійців, які безвісно відсутні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових можуть виплатити по 30 тисяч гривень після виведення з зони бойових дій.