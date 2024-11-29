Після звільнення військові можуть отримати компенсацію: в якому випадку

Українським захисникам держава здійснюватиме виплату компенсації за невикористану щорічну та додаткову відпустку, але після звільнення зі служби

Військовослужбовці в Україні мають право на виплати, які будуть нараховані після звільнення з військової служби. Одна з таких здійснюється за умови невикористання відпустки.

Згідно зі законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", її можуть отримати також військові, що мають посвідчення учасників бойових дій (УБД).

Тож, у рік звільнення військовослужбовців зі служби у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні такої відпустки. Вона також здійснюватиметься, якщо військовий не вийшов повністю або частково на відпочинок під час додаткової відпустки.

Варто нагадати, які одноразові додаткові та щомісячні виплати входять до місячного грошового забезпечення військового.

Крім того, раніше "Телеграф" повідомляв про те, які пільги передбачені військовослужбовцям з посвідченням учасника бойових дій (УБД).