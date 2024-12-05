Увеличится ли денежное обеспечение военных к концу 2024

У бойцов есть зафиксированные суммы месячных выплат, и они не вырастут до конца текущего года

Для украинских военных предусмотрено начисление денежного обеспечения, состоящего из должностного оклада, доплаты за воинское звание, надбавки за выслугу лет, дополнительных и единовременных выплат.

Военным ВСУ или другим родам войск выплачивают различные суммы денежного обеспечения. Например, в Силах социальных операций рекрут без дополнительного вознаграждения получает почти 35 400 гривен, как говорится в Минобороны Украины.

В настоящее время минимальное денежное обеспечение бойца составляет 20 130 гривен.

Следует напомнить, что защитники в Украине могут ежемесячно получать дополнительные вознаграждения, которые начали действовать после введения военного положения в 2022 году. Их размер колеблется от 30 до 100 тысяч гривен.

Наибольшая сумма предусмотрена военным, непосредственно участвующим в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

В то же время повышение месячных выплат для бойцов в 2024 году не произойдет, ведь отсутствует какая-либо информация по этому поводу, например, нет правительственных постановлений или законов о проведении будущей индексации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получить помощь в размере денежного обеспечения.