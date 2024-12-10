Чи нарахують бойові виплати військовим, що повернулись зі "самоволки"

Військовим, що були в СЗЧ, поновлять виплати, але деякі з нарахувань вони не отримають

Військовослужбовці в Україні, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ) або дезертували, можуть повернутись до лав Збройних Сил без кримінального покарання. Їм будуть поновлені нарахування, але бойові виплати за попередні місяці не здійснять.

Деякі військові за час повномасштабної війни здійснили "самоволку", але частина з них повернулась до служби. Аби замотивувати якомога більше бійців до зміни своїх дій, в законодавство внесли зміни, згідно із якими після першого СЗЧ бійці можуть повернутися до служби без відкриття кримінальної справи, як нагадав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

За його словами, такі військові навряд чи вже зможуть отримувати бойові виплати за попередні місяці.

"Премію виплатять навряд чи, оскільки Ви вчинили правопорушення, за яке у звичайних обставинах військовослужбовця притягають до кримінальної відповідальності", — пояснив юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як військовому вирахувати своє грошове забезпечення за допомогою онлайн-калькулятора, який розробило Міноборони.