Допоміг новий закон? У ЗСУ розповіли, як часто військові повертаються на службу після СЗЧ

Командування розраховує на подальше покращення ситуації

Кількість військовослужбовців, які вирішили повернутися на службу в Збройних Силах України після першого самовільного залишення частини (СЗЧ), зростає. Це пов'язано з прийняттям відповідного закону.

Про це заявив начальник управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ полковник Олександр Гринчук, коментуючи "Телеграфу" питання щодо динаміки повернення таких військовослужбовців.

"Ця цифра, вона динамічна і з прийняттям відповідного законодавства вона має тенденцію до збільшення", — повідомив він.

За словами Гринчука, за останній місяць, коли стало відомо про впровадження відповідних змін у законодавстві, 6 тисяч військовослужбовців вирішили добровільно повернутися до військових частин. Водночас за останні 72 години після набуття чинності відповідного закону (29 листопада) близько 3 тисяч військовослужбовців офіційно стали до строю (тобто їх офіційно поновили на службі. — Ред.)

Полковник підкреслив, що військові, які добровільно вирішили повернутися на службу після СЗЧ, спершу будуть направленні для проходження служби у резервні батальйони, а згодом розподілені у спеціально відібрані частини.

"Військові після здійснення самовільного залишення частини будуть розподілені у відповідні батальйони резерву армійських корпусів, оперативних командувань. А далі у визначені міністром оборони військові частини (тобто, не ті, які вони залишили. — Ред.). Вже 30 листопада міністром оборони затверджено перелік – це 17 військових частин… Є також розпорядження головнокомандувача, яким введено в дію алгоритм дій посадових осіб, розіслані навіть зразки наказів, якими повинні такі військовослужбовці проводитися по строю і зараховуватися. Визначені чіткі рамки, чіткі етапи дій посадових осіб щодо розшуку і повернення військовослужбовців, які виявили бажання продовжувати військову службу. А також зазначені виконавці та заходи контролю на кожному етапі", — зазначив заступник ГУ ВСП.

Він наголосив, що командування розраховує на подальше покращення ситуації з СЗЧ, що підвищить обороноздатність Збройних Сил.

"Очікується, що цей закон дозволить швидко поновлювати військовослужбовців у лавах Збройних Сил та інших формуваннях, сприятиме поліпшенню кадрової ситуації у військах і підтримає тих, хто хоче виправити свої помилки, забезпечить їм правові і соціальні гарантії", — зазначив Гринчук.

Водночас він відмовився коментувати питання щодо загальної кількості військовослужбовців, які наразі самовільно залишили частини з огляду на чутливість цього питання. При цьому Гринчук підкреслив, що наразі 40-60% таких військовослужбовців так чи інакше повертаються на службу.

Нагадаємо, 29 листопада набув чинності закон "Про внесення зміни до глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців".

Його положення, зокрема, передбачають, що військовослужбовцям, що вперше здійснили СЗЧ або дезертирували, і згодом висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. При цьому дія закону розповсюджується лише на тих військовослужбовців, які повернуться до 1 січня 2025 року. Чи буде продовжено цей термін – наразі невідомо.