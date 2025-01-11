"Зможуть перемогти": Байден зробив гучну заяву щодо війни в Україні (відео)

Глава США обґрунтував свою думку

Президент США Джо Байден, який невдовзі передасть управління країною своєму наступнику Дональду Трампу, заявив, що, на його думку, є реальний шанс, що Україна може перемогти у війні з Росією. Такий висновок він зробив після своєї розмови з президентом України Володимиром Зеленським 10 січня.

"Поки ми триматимемо західну Європу єдиною, є реальний шанс, що українці зможуть перемогти. Тому що ціна для Росії неймовірно висока, понад 600 тисяч загиблих та поранених. Корейці, яких вони привезли, теж мають високий рівень смертності. І я чітко дав зрозуміти, що я надав всі необхідні кошти, які мав повноваження надати як президент. І я знаю, що є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", — заявив президент США під час виступу в Вашингтоні.

Байден наголосив, що не можна допустити, щоб глава Росії Володимир Путін отримав перепочинок. В цьому випадку він відновить сили та продовжить агресію проти України.

"Він має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни", – додав Байден.

Як повідомляв "Телеграф", в Пентагоні підтвердили, що попри усі свої обіцянки адміністрація Байдена не встигне надати Україні усю обіцяну військову допомогу до інавгурації Трампа. Щонайменше 3,8 млрд доларів на допомогу Україні залишаться "у спадок" новій адміністрації.