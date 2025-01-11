Десять хвилин — і закуска на столі: рецепт смачного гуакамоле (відео)
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Чудове доповнення до сніданку
Таким фруктом, як авокадо давно уже нікого не здивуєш. Його додають до салатів, готують смачні намазки або ж їдять просто так, як додаток до сніданку.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного гуакамоле, що готується швидко та виходить смачним. А опублікували його на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати гуакамоле
Інгредієнти:
- авокадо — 120 г;
- помідор — 60 г;
- червона цибуля — 40 г;
- кінза — маленький пучок;
- лайм (сік) — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- чилі — 1/2 шт.;
- сіль — за бажанням;
- табаско — за смаком;
- оливкова олія — 1/2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Розім'яти авокадо виделкою, збризнути соком лимона.
2.Додати порізану зелень.
3.Помідор та цибулю нарізати на маленькі кубики, додати до авокадо.
4.Чилі дрібно нарізати, додати до овочів.
5.Додати табаско та спеції, перемішати.