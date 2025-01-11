Десять хвилин — і закуска на столі: рецепт смачного гуакамоле (відео)

Чудове доповнення до сніданку

Таким фруктом, як авокадо давно уже нікого не здивуєш. Його додають до салатів, готують смачні намазки або ж їдять просто так, як додаток до сніданку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного гуакамоле, що готується швидко та виходить смачним. А опублікували його на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати гуакамоле

Інгредієнти:

авокадо — 120 г;

помідор — 60 г;

червона цибуля — 40 г;

кінза — маленький пучок;

лайм (сік) — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

чилі — 1/2 шт.;

сіль — за бажанням;

табаско — за смаком;

оливкова олія — 1/2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Розім'яти авокадо виделкою, збризнути соком лимона.

2.Додати порізану зелень.

3.Помідор та цибулю нарізати на маленькі кубики, додати до авокадо.

4.Чилі дрібно нарізати, додати до овочів.

5.Додати табаско та спеції, перемішати.