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Десять хвилин — і закуска на столі: рецепт смачного гуакамоле (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Пікантний, апетитний, легкий
Пікантний, апетитний, легкий. Фото freepik.com

Чудове доповнення до сніданку

Таким фруктом, як авокадо давно уже нікого не здивуєш. Його додають до салатів, готують смачні намазки або ж їдять просто так, як додаток до сніданку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачного гуакамоле, що готується швидко та виходить смачним. А опублікували його на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати гуакамоле

Інгредієнти:

  • авокадо — 120 г;
  • помідор — 60 г;
  • червона цибуля — 40 г;
  • кінза — маленький пучок;
  • лайм (сік) — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • чилі — 1/2 шт.;
  • сіль — за бажанням;
  • табаско — за смаком;
  • оливкова олія — 1/2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Розім'яти авокадо виделкою, збризнути соком лимона.

2.Додати порізану зелень.

3.Помідор та цибулю нарізати на маленькі кубики, додати до авокадо.

4.Чилі дрібно нарізати, додати до овочів.

5.Додати табаско та спеції, перемішати.

Теги:
#Авокадо #Готуємо вдома #Гуакамоле