Є всього місяць: як військовому, який пішов у СЗЧ, повернутися на службу без наслідків

Чоловік може повернутися у свою частину без конфліктів з законом

В Україні набуває чинності закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини (СЗЧ) або дезертували. Це дасть можливість військовим виправити свої помилки, уникнути судових процесів і продовжити службу з відновленням усіх прав та гарантій.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону. За її словами, військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до своїх частин до початку нового року.

"Основна мета цього закону, який набуває чинності – створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ або дезертирували, повернутися до 1 січня 2025 року в частини та продовжити службу без докорів сумління та без конфліктів з законодавством України", — зазначає Сапьян.

Радниця з комунікацій ДБР пояснює, що алгоритм дій такий: військовослужбовець самостійно повертається до свого підрозділу. Командир військової частини має 72 години на ухвалення рішення — продовження дії контракту або поновлення на службі.

За словами Сапьян, після поновлення військовий отримує всі раніше доступні грошові, продовольчі, речові виплати, пільги та соціальні гарантії .

Раніше "Телеграф" писав, чи прирівнюється СЗЧ до дезертирства та які наслідки несе "самоволка" для військового. СЗЧ несе в собі певні наслідки, зокрема призупинення проходження військової служби в частині, нарахування грошового забезпечення, військового стажу, соціальних і правових гарантій.