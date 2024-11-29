Є всього місяць: як військовому, який пішов у СЗЧ, повернутися на службу без наслідків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чоловік може повернутися у свою частину без конфліктів з законом
В Україні набуває чинності закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини (СЗЧ) або дезертували. Це дасть можливість військовим виправити свої помилки, уникнути судових процесів і продовжити службу з відновленням усіх прав та гарантій.
Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону. За її словами, військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до своїх частин до початку нового року.
"Основна мета цього закону, який набуває чинності – створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ або дезертирували, повернутися до 1 січня 2025 року в частини та продовжити службу без докорів сумління та без конфліктів з законодавством України", — зазначає Сапьян.
Радниця з комунікацій ДБР пояснює, що алгоритм дій такий: військовослужбовець самостійно повертається до свого підрозділу. Командир військової частини має 72 години на ухвалення рішення — продовження дії контракту або поновлення на службі.
За словами Сапьян, після поновлення військовий отримує всі раніше доступні грошові, продовольчі, речові виплати, пільги та соціальні гарантії.
Раніше "Телеграф" писав, чи прирівнюється СЗЧ до дезертирства та які наслідки несе "самоволка" для військового. СЗЧ несе в собі певні наслідки, зокрема призупинення проходження військової служби в частині, нарахування грошового забезпечення, військового стажу, соціальних і правових гарантій.