Для деяких військових виплату на спорядження збільшили вдвічі

Остаточне рішення про збільшення виплати на спорядження та реалізацію соцдопомоги для родин бійців мають затвердити депутати

Військові, що зареєстровані в Коломийській громаді, отримуватимуть збільшені виплати на спорядження, а для членів родин померлих бійців ухвалили порядок нарахування допомоги.

З 15 тисяч гривень, які нараховувались на спорядження, будуть виплачувати по 30 тисяч гривень у 2025 році. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Крім того, буде новий вид грошової допомоги, яка здійснюватиметься щороку для непрацездатних батьків та дітей та померлих військових під час служби. Її сума складатиме 10 тисяч гривень.

"Такі зміни заклали у програму соціальної підтримки громади та запланували ці кошти у проєкті бюджету 2025 року. Сьогодні його схвалив виконавчий комітет. Надіюся, що депутати також підтримають таке рішення та затвердять документ. Реагуємо на всі запити, що стосуються військовослужбовців. І надалі будемо знаходити ресурси для того, щоб підтримувати наших захисників та членів їх родин", — додав міський голова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи збільшиться грошове забезпечення військових до кінця 2024 року.