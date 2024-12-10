Начислят ли боевые выплаты военным, вернувшимся из "самоволки"

Военным, которые были в СЗЧ, возобновят выплаты, но некоторые из начислений они не получат

Военнослужащие в Украине, самовольно оставившие военную часть (СОЧ) или дезертировавшие, могут вернуться в ряды Вооруженных Сил без уголовного наказания. Им будут возобновлены начисления, но боевые выплаты за предыдущие месяцы не осуществят.

Некоторые военные за время полномасштабной войны совершили самоволку, но часть из них вернулась в службу. Чтобы замотивировать как можно больше бойцов к изменению своих действий, в законодательство внесли изменения, согласно которым после первого СОЧ бойцы могут вернуться в службу без возбуждения уголовного дела. Как напомнил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

По его словам, такие военные вряд ли смогут получать боевые выплаты за предыдущие месяцы.

"Премию выплатят вряд ли, поскольку Вы совершили правонарушение, за которое в обычных обстоятельствах военнослужащего привлекают к уголовной ответственности", — пояснил юрист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военному высчитать свое денежное обеспечение с помощью онлайн-калькулятора, который разработало Минобороны.