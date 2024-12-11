Цены за год поднялись вдвое: подорожает ли чеснок перед праздниками

На украинском рынке за кило чеснока сейчас в среднем нужно отдать 163,40 гривны и его цена на протяжении года выросла из-за пяти основных причин, в частности уменьшения посевных площадей, а также сложностей с хранением и выращиванием

Цены на некоторые товары значительно выросли и держатся на достаточно высоком уровне. В Украине в период 2023-2024 годов вдвое подорожал чеснок и к новогодним праздникам не ожидается значительного спада стоимости на него.

Основными причинами такой тенденции является уменьшение посевных площадей в Китае, являющегося основным поставщиком чеснока, а также сложности с выращиванием и хранением отечественной продукции. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа".

Кроме того, цена посадочного чеснока осталась на уровне прошлого года, что создает благоприятные условия для производителей. К тому же есть ограниченность площадей для выращивания и сложность в уходе, поэтому предложение украинского чеснока остается низким, что дает шанс поддерживать высокий ценник.

Согласно прогнозу эксперта, к новогодним праздникам значительного снижения цен на чеснок не прогнозируется из-за ограниченного предложения импортного и украинского товара.

"Отечественный чеснок фактически остается на уровне прошлого года, что может свидетельствовать о стабилизации цены в зимнем сезоне. Однако возможны колебания в зависимости от урожайности и объемов импорта", — резюмировала она.

Цены на чеснок в магазинах.

Согласно данным сайта Минфин, средняя стоимость 1 кг чеснока составляет 163,40 гривны. В ноябре ценник был на уровне 178,58 гривны. Разница составила 15,18 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что импортные сыры могут вытеснить украинские. Есть прогноз по ценам перед новогодними праздниками.