Імпортні сири можуть витіснити українські: яких цін чекати перед Новим роком

Сировари хочуть надалі збільшити цінник, однак цьому перешкоджають великі торгівельні мережі

До кінця грудня ціни на деякі популярні продукти виростуть. У цю категорію також потрапить український сир, собівартість якого вже стає вищою за імпортний.

За словами українських сироварів, здорожчання цього продукту пов'язано зі постійним зростанням цін на молочну сировину, передає Infagro. З початку поточного місяця виробники планують підвищити вартість сиру на 10%.

Однак реального здорожчання може і не бути, адже великі торгівельні мережі не йдуть на поступки постачальникам. Отже, заводам доведеться ще певний період терпіти збитки, хоча сировина вже здорожчала на понад 40%.

"А от українці для святкового столу навряд чи зможуть придбати нормальний сир дешевше ніж по 400 грн/кг. Але свято є свято, сир однаково будуть купувати, просто "шматки сиру" в корзинах споживачів будуть дрібнішими", — пояснили у повідомленні.

Водночас варто наголосити, що собівартість нашого сиру стає вищою, аніж імпортного. Тому є велика ймовірність, що перед святами європейські виробники займуть більшу частину українського ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за рік змінилась ціна на продукти для олів'є в Україні.