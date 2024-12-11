У Донецькій області дають гроші на комуналку: у якому місті

Виплата нараховуватиметься для осіб з інвалідністю віком від 60 років, які є жителями одного міста в Донецькій області

Жителі міста Добропілля можуть отримати одноразову грошову допомогу від громадської організації "Аваліст". Цю виплату можна буде витратити на оплату комунальних послуг за централізоване опалення.

Реєстрація на грошову допомогу від ГО "Аваліст" уже доступна, як повідомили представники Добропільської МВА на своїй сторінці в Facebook. Аби отримати виплату, особам потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Виплатою на оплату комуналки централізованого опалення можуть скористатися особи з інвалідністю 1 та 2 групи віком від 60 років, які:

не мають заборгованості за централізоване опалення;

не мають передплату за централізоване опалення, що перевищує 1 000 гривень.

Для того, щоб отримати цільову грошову допомогу, потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням, в якій потрібно вказати наступні особисті дані:

ПІБ;

вік;

мобільний номер телефону;

категорію (до якої групи інвалідності належить потенційний отримувач допомоги);

чи проживає отримувач допомоги у місті Добропілля;

чи користується домогосподарство отримувача допомоги централізований опаленням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть оформити не тільки виплату в 1000 гривень у рамках програми "Зимова підтримка", а й виплату в майже 910 гривень на купівлю книг.