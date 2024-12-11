В Донецкой области дают деньги на коммуналку: в каком городе

Выплата будет начисляться для лиц с инвалидностью от 60 лет, которые являются жителями одного города в Донецкой области

Жители города Доброполье могут получить единовременную денежную помощь от общественной организации "Авалист". Эту выплату можно потратить на оплату коммунальных услуг за централизованное отопление.

Регистрация на денежную помощь от ОО "Авалист" уже доступна, как сообщили представители Добропольской ГВА на своей странице в Facebook. Чтобы получить выплату, лицам нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Выплатой на оплату коммуналки централизованного отопления могут воспользоваться лица с инвалидностью 1 и 2 группы от 60 лет, которые:

не имеют задолженности за централизованное отопление;

не имеют переплату за централизованное отопление, что превышает 1 000 гривен.

Для того чтобы получить целевую денежную помощь, нужно заполнить специальную форму по ссылке, в которой нужно указать следующие личные данные:

ФИО;

возраст;

мобильный номер телефона;

категорию (к какой группе инвалидности относится потенциальный получатель пособия);

проживает ли получатель помощи в городе Доброполье;

пользуется ли домохозяйство получателя помощи централизованным отоплением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут оформить не только выплату в 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка", но и выплату почти в 910 гривен на покупку книг.