Пенсіонери отримуватимуть збільшені виплати: коли очікується індексація

Літнім особам в Україні у наступному році, а саме на початку весни, проведуть перерахунок пенсій

У 2025 році пенсії українців будуть індексувати. Перерахунок виплат має відбутись у березні.

Кошти, які передбачені для індексації, вже заложені у державному бюджеті на наступний рік, тому перерахунок точно буде. Про це пише видання "На Пенсії".

Однак про точні суми, наскільки зміниться пенсія в Україні, можна буде дізнатись лише на початку 2025 року. Це пояснюється ймовірними змінами щодо рівня інфляції та розміру заробітної плати.

Згідно з даними, яка надала старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, пенсії зростуть на 10-12%. Варто нагадати, що торік виплати піднялись лише на 6%.

"Зростання наступного року відбудеться насамперед завдяки зростанню середньої заробітної плати по країні – згідно зі статистикою Пенсійного фонду, у другому кварталі цього року відбулося суттєве зростання зарплат", — пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у наступному році зміниться вимога для виходу на пенсію — збільшення норми страхового стажу.