Пенсионеры будут получать увеличенные выплаты: когда ожидается индексация

Пожилым лицам в Украине в следующем году, а именно в начале весны, проведут перерасчет пенсий

В 2025 году пенсии украинцев будут индексировать. Перерасчет выплат должен состояться в марте.

Средства, предусмотренные для индексации, уже заложены в государственном бюджете на следующий год, поэтому перерасчет точно будет. Об этом пишет издание "На Пенсии".

Однако о точных суммах, насколько изменится пенсия в Украине, можно будет узнать только в начале 2025 года. Это объясняется вероятными изменениями уровня инфляции и размера заработной платы.

Согласно данным, предоставленным старшим научным сотрудником Института демографии и социальных исследований Лидией Ткаченко, пенсии вырастут на 10-12%. Следует напомнить, что в прошлом году выплаты поднялись всего на 6%.

"Рост в следующем году произойдет, прежде всего, благодаря росту средней заработной платы по стране — согласно статистике Пенсионного фонда, во втором квартале этого года произошел существенный рост зарплат", — пояснили в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в следующем году изменится требование для выхода на пенсию — увеличение нормы страхового стажа.