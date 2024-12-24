Есть одно обстоятельство, при котором семье военнопленного прекратят выплаты

Если находившийся в плену военный вернулся домой, то его семья больше не будет получать средства

Семьи военнопленных получают денежное обеспечение бойца. Его начисление прекращается в момент, когда военнослужащий возвращается домой.

Такие правила действуют и для бойцов, интернированных в третьи, нейтральные страны. Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Семья военного, попавшего в российский плен, имеет право на выплату единовременной компенсации и ежемесячных начислений, получаемых бойцом.

Эти средства прекращают выплачивать семье со дня, когда защитник был освобожден из плена и вернулся домой. С этого момента семья больше не рассчитывает на деньги от государства.

Кроме того, близкие бойцов, интернированные на территорию нейтральных государств, также не будут получать средства по возвращении военного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что защитники имеют право на подготовку личного распоряжения на случай плена или если они пропадут без вести. Письменный документ поможет определить, кому из семьи нужно выплатить денежное обеспечение военного.