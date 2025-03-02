Є враження, що росіяни взяли Трампа в заручники - Ганна Маляр
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Українська політична діячка, адвокат і кримінолог Ганна Маляр каже, що чим більше людина нагнітає, ставить ультиматуми, тим вона реально слабша.
Зовні поведінка Трампа справляє враження, що його росіяни взяли у заручники.
А йому треба зберегти обличчя.
Бо в кого реально сильна перемовна позиція навпаки дуже спокійно себе поводять і навіть намагаються приспати пильність контрагента, тобто здаватись мирним і гнучким.
Зазвичай — психологічний тиск, демонстрацію впливовості, анонс рішучих дій, емоційність — проявляють люди зі слабкою позицією.
І не лише "у верхах".
У звичайному житті так само. Чим більше людина нагнітає і говорить про свої можливості, готовність діяти та ставить ультиматуми, тим вона реально слабша.
Джерело — допис Ганни Маляр у Телеграм.
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