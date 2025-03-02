Українська політична діячка, адвокат і кримінолог Ганна Маляр каже, що чим більше людина нагнітає, ставить ультиматуми, тим вона реально слабша.

Зовні поведінка Трампа справляє враження, що його росіяни взяли у заручники.

А йому треба зберегти обличчя.

Бо в кого реально сильна перемовна позиція навпаки дуже спокійно себе поводять і навіть намагаються приспати пильність контрагента, тобто здаватись мирним і гнучким.

Зазвичай — психологічний тиск, демонстрацію впливовості, анонс рішучих дій, емоційність — проявляють люди зі слабкою позицією.

І не лише "у верхах".

У звичайному житті так само. Чим більше людина нагнітає і говорить про свої можливості, готовність діяти та ставить ультиматуми, тим вона реально слабша.

Джерело — допис Ганни Маляр у Телеграм.