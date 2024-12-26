Чи впаде ціна на вершкове масло в Україні незабаром: аналітик назвав умову

За рік вартість такого товару виросла на 80% і спад цін найближчим часом не очікується

Молочна продукція на українському ринку суттєво здорожчала і найбільше ціна зросла на вершкове масло. Аналітик прогнозує, що найближчим часом цей товар точно не дешевшатиме.

Якщо порівнювати з 2023 роком, то ціна на масло виросла на майже 80%. Про це повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка у коментарі для "УНІАН" і додав, що нині вартість товару складає близько 110-115 гривень.

За його словами, причинами здорожчання є ріст цін на сировину (близько 40%), відключення світла, що своєю чергою спонукає до використання генераторів, для яких потрібно паливо, а також збільшення витрат на електроенергію та зростання податків.

Однак Гопка каже, що ціни все ж таки можуть впасти, але за умови надмірної пропозиції вершкового масла на ринку.

"Зокрема, молочні продукти можуть трохи здешевшати, коли потепліє — навесні — на початку літа. У цей період збільшуються надої молока, коштом чого традиційно знижується ціна на молоко-сировину", — резюмував Гопка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки обійдеться новорічний стіл для українців. Якщо порівнювати з 2023 роком, то вартість святкового меню зросла на майже 25%.