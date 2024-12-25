В Україні зростають ціни на молочку: що подорожчало найбільше і чого чекати далі

Серед причин, які вплинули на здорожчання товарів - є зменшення кількості поголів'я, тому ціни надалі коливатимуться залежно від надоїв

На українському ринку вже певний час спостерігається негативна тенденція на молочні продукти. Експерт прогнозує, що надалі ціна залежатиме від надоїв.

У період вересня-грудня найбільше в ціні виросло масло — з 70-80 гривень до понад 100 гривень, як пояснив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для "24 Каналу".

Серед причин, які вплинули на здорожчання молочних продуктів є підвищення вартості молокосировини. Крім того, ріст цін відбувся через скорочення пропозиції молока на українському ринку, яка, своєю чергою, була зменшена через зниження кількості поголів'я у господарствах. На скорочення корів з більшою інтенсивністю вплинули військові дії.

"Одночасно із цим зростання витрат на виробництво молока, пов'язане зі збільшенням вартості кормів та інших ресурсів, призвело до підвищення собівартості продукції", — додає аналітик.

За його прогнозом, вартість молочних продуктів надалі залежатиме від надоїв, обсяг яких взимку менший, аніж влітку.

Крім того, курячі яйця також дорожчатимуть в період осені-зими через додаткові витрати на обігрів та освітлення. Однак ціни на них мають стабілізуватись навесні, адже збільшиться пропозиція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінилась вартість куті за рік, якщо деякі продукти для неї здорожчали на понад 100%.