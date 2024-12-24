Новорічний стіл-2025 здорожчав відчутно: скільки заплатять українці

Страви на Новий рік влетять в копієчку українцям

Традиційний новорічний стіл для родини з чотирьох осіб коштуватиме 3594 гривні. Порівняно з минулим роком вартість святкового меню зросла на 24,8%.

Про це повідомив директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко, спираючись на дані моніторингу цін у провідних супермаркетах України станом на середину грудня 2024 року.

Салат "Олів'є" (3 кг) обійдеться у 384 гривні (+17,7%). Найдорожчим складником залишається ковбаса — 160 грн за півкіло. Суттєво подорожчала картопля (+70%) та морква (+98,7%).

"Оселедець під шубою" (1,57 кг) коштуватиме 168 гривень, що на 21,9% більше, ніж торік. М'ясна нарізка (2,85 кг) обійдеться у 1029 гривень (+13,4%). Куряче філе залишається найдоступнішим — 174 грн за кілограм.

Овочева тарілка подорожчала на 32% — до 496 гривень. Фрукти на святковому столі коштуватимуть 254 гривні (+49%). За делікатеси доведеться доплатити: червона ікра (100 г) — 420 грн, червона риба (180 г) — 319 грн.

Алкогольні напої також зросли в ціні: пляшка шампанського — 209 грн (+17%), бренді — 263 грн (+25%). Безалкогольні напої подорожчали на 7,3%.

За даними Інституту, зростання цін спричинене несприятливими погодними умовами влітку 2024 року, скороченням виробництва, збільшенням тарифів на електроенергію та запровадженням військового збору.

Також "Телеграф" писав, що буде з комендантською годиною на новорічні свята в Києві та що загрожує порушникам.